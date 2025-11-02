Estudiantes participarán de la instancia nacional de las Olimpíadas Electromecánicas del INET

El Consejo Provincial de Educación despidió este domingo a los estudiantes que viajaron a la provincia de Buenos Aires para participar de la Instancia Nacional de las Olimpiadas de la Tecnicatura en Equipos e Instalaciones Electromecánicas, que se llevará adelante este lunes 3 de noviembre en la sede del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Los estudiantes Alejo Castro, Thiago Godoy Delfino, Thiago Serrano y Vicente Villaseca, de la Escuela Industrial N°4 de Río Gallegos, alcanzaron la fase nacional tras ganar la instancia local con el proyecto “Máquina Agujereadora con Control Numérico Automatizado”. Partieron acompañados por el profesor Heraldo Sebastián García y el coordinador del Depto. de Electromecánica, Jorge Lezcano, en representación de toda la comunidad educativa.

Se hicieron presentes la directora Provincial de Educación Técnico Profesional, Sandra Ortiz; el director General de Educación Secundaria, Alejandro Vásquez, y la coordinadora de Olimpiadas de la modalidad, Anastasia Ghigo, quienes despidieron a los estudiantes y los alentaron a disfrutar la experiencia y a representar con orgullo a Santa Cruz.

Las autoridades destacaron el compromiso, la creatividad y el trabajo colaborativo del grupo, valorando esta instancia como una oportunidad pedagógica para seguir fortaleciendo la educación técnico profesional en la provincia.