Estudiantes denunciaron que la provincia no garantiza el boleto estudiantil en Río Gallegos

Esta mañana, integrantes de Centros de Estudiantes de Río Gallegos acudieron a la Municipalidad para manifestar su malestar por la falta de cumplimiento del boleto estudiantil gratuito. La secretaria de Gobierno les adelantó que solicitará una nueva audiencia con el ministro Gustavo Martínez y propondrá a la provincia un convenio para resolver la situación.

Las y los estudiantes fueron recibidos por la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, luego de que, en el Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, les dijeran que el boleto no está operativo por “culpa de la Municipalidad”.

Ya la semana pasada, la funcionaria que tiene a su cargo Transportes Públicos, advirtió sobre esta idea, que nada tiene que ver con la realidad.

En marzo de este año, el gobierno de Santa Cruz decidió, unilateralmente, quitarle al municipio la injerencia en la aplicación del boleto estudiantil, y reemplazarlo por un esquema apropio.

“El boleto estudiantil no se cumple porque no quisieron firmar un convenio con la Municipalidad y tampoco lo firmaron con SUBE. Citybus les prestó maquinas de carga que son las que están en los quioscos porque la empresa trata de resolver la impericia de la provincia, pero la verdad es que estamos ante funcionarios improvisados que no se dejan ayudar”, recalcó la secretaria de Gobierno.

Durante la reunión, Delgado llamó al responsable de Citybus para que explicara los motivos por los que el boleto estudiantil no está garantizado, ocasión en la que el empresario pudo aclarar las dudas de los estudiantes.

Asimismo, la funcionaria adelantó que solicitará una nueva audiencia con el ministro de la Producción, Comercio e Industria, Gustavo Martínez, en la que volverá a invitarlo a firmar el convenio correspondiente.

“Son improvisados y cortoplacistas. Ellos querían los aplausos por un anuncio que finalmente no pudieron llevar a la práctica como corresponde y dejaron a más de 4000 pibes y pibas sin gratuidad”, cerró Delgado.