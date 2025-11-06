Estudiantes del ISES mostraron su trabajo ante la comunidad

El pasado martes, el Instituto Superior de Educación Superior (ISES) llevó adelante la muestra “ISES Presenta”, un evento que abrió las puertas del instituto para visibilizar el trabajo realizado por los estudiantes a lo largo del año en las distintas carreras.

Durante la jornada, los estudiantes fueron los protagonistas, poniendo en juego sus habilidades comunicativas y compartiendo con la comunidad los conocimientos y competencias desarrollados durante el año académico.

La actividad también permitió al instituto mostrar las carreras que ofrece y los espacios en los que se dictan, fortaleciendo el vínculo con la comunidad educativa y promoviendo la educación superior.

El evento se desarrolló mediante la exposición de trabajos en stands y presentaciones en vivo, generando un espacio dinámico y participativo donde los estudiantes pudieron demostrar su creatividad, compromiso y aprendizaje.