Estudiantes del IPSA protagonizan una muestra que refleja creatividad y formación artística

En el marco de la inauguración de la muestra “Miradas Contemporáneas 2026: Casa Viva – del fuego al cuerpo”, estudiantes del Instituto Provincial Superior de Arte (IPSA) presentan las producciones artísticas desarrolladas durante su proceso de formación, reflejando el trabajo creativo y pedagógico que se impulsa desde las distintas cátedras de la institución.

Al respecto, la profesora de Artes Visuales Patricia Viel explicó que esta instancia forma parte del recorrido formativo de las y los estudiantes. “La experiencia de realizar una exposición es parte de los contenidos de la cátedra. Durante todo el año las alumnas idean, proyectan y producen sus obras, y este proceso culmina con una exposición abierta al público”, señaló. Asimismo, destacó que la propuesta permite que las estudiantes atraviesen todas las etapas del proceso artístico: “Aprenden a pensar la obra, producirla, montarla, exponerla y también a defender su trabajo frente al público”.

Por su parte, la estudiante Malena Ruíz, quien cursa el cuarto año del profesorado, indicó que la muestra reúne trabajos desarrollados a lo largo de toda la cursada. “Somos varias alumnas las que exponemos y presentamos tanto proyectos colectivos, vinculados a producción contemporánea, performance y fotografía, como proyectos personales, como en mi caso la pintura”, explicó.

Desde el Museo de Arte Eduardo Minnicelli, Mayra Márquez, integrante del área educativa, destacó la importancia de esta iniciativa para la formación de las futuras docentes de arte. “Para nosotros es una alegría poder iniciar la agenda de muestras del museo con la participación de estudiantes del profesorado. Forma parte del proceso de aprendizaje y es el broche de oro para una carrera que implica mucho esfuerzo y dedicación”, expresó.

La muestra representa una instancia significativa para las estudiantes del IPSA, quienes comparten con la comunidad el resultado de un proceso de formación que combina investigación, producción artística y reflexión pedagógica.

