Estudiantes del Industrial N°4 realizan prácticas profesionales en áreas técnicas del Municipio de Río Gallegos

En el marco del programa de prácticas profesionales, estudiantes del Industrial N°4 continúan desarrollando sus pasantías en distintas áreas de la Municipalidad de Río Gallegos, adquiriendo experiencia directa en el campo laboral y fortaleciendo su formación técnica.

Las alumnas realizan tareas vinculadas a la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, participando en diferentes especialidades relacionadas con la obra pública. En ese sentido, Constanza Rivarola, una de las pasantes, expresó:

“Estamos muy agradecidos por la oportunidad de poder vivir lo que es una obra y no sólo ver la parte administrativa.”

Rivarola destacó además que el grupo se encuentra actualmente trabajando en el área de Ingeniería, en actividades relacionadas con niveles y alturas, fundamentales para el escurrimiento del agua y la prevención de inundaciones en las calles.

Durante su experiencia, las estudiantes también participaron en tareas de topografía, utilizando por primera vez instrumentos de medición en terreno.

“En la escuela tenemos topografía como materia, pero hoy pudimos ver y usar una estación total, algo nuevo para nosotras. Fue una experiencia muy linda porque aprendimos en el terreno lo que muchas veces vemos sólo en el aula. Estamos muy agradecidas por la oportunidad”, añadió la joven.

Estas prácticas permiten que los futuros técnicos puedan aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, trabajar junto a profesionales del municipio y vivir de cerca el proceso de planificación y ejecución de obras públicas, reforzando así su aprendizaje y vocación técnica.