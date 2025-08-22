Estudiantes del EICO 1 organizan un Té Bingo para financiar proyectos educativos

El Centro de Estudiantes del EICO N° 1 invita a la comunidad al Té Bingo que se realizará el domingo 24 de agosto a las 16 horas en el gimnasio de la institución. La iniciativa busca recaudar fondos para acompañar distintos proyectos estudiantiles, entre ellos una Planta Piloto de Cerveza.

En diálogo con Voces y Apuntes, los estudiantes Alexis Chungara y Johana Guerra contaron detalles de la actividad y del innovador proyecto en el que trabajan.

“Esta propuesta nace como una iniciativa del Centro de Estudiantes, con la intención de tener fondos propios y también apoyar proyectos de los alumnos. El Té Bingo se va a realizar en el gimnasio de nuestra institución el domingo 24 de agosto a las 16 horas”, explicó Chungara.

Por su parte, Guerra destacó uno de los proyectos que se beneficiará con lo recaudado: la Planta Piloto de Cerveza. “Este proyecto nació por una iniciativa de los profes en un proceso de automatización, donde nosotros —los alumnos de la Tecnicatura en Industria de Procesos— podamos profundizar los conocimientos y aplicarlos al campo laboral. Usualmente lo que teníamos era muy teórico, ahora queremos aplicar todo lo aprendido desde 3º hasta 6º año en la Planta Piloto”, señaló.

La estudiante detalló que el proyecto involucra análisis de agua, automatización de productos, procesos de producción, controles de calidad y la elaboración de un producto final de alta calidad, en colaboración con los alumnos de electromecánica. “En junio comenzamos con el proceso de cocción de la malta y dejamos fermentar durante todo el receso invernal. Hace unas semanas empezamos con la cata junto a productores locales que nos apoyaron. Hicimos aproximadamente 17 litros y producimos una cerveza artesanal IPA Argenta con 6% de alcohol, con la que estamos preparándonos para competir en un certamen cervecero en octubre”, explicó.

De esta manera, los estudiantes invitan a la comunidad a participar del Té Bingo, no solo como una actividad recreativa, sino también como un aporte directo al crecimiento de proyectos educativos innovadores dentro del EICO N° 1.