Estudiantes del Colegio Secundario N° 9 refuerzan contenidos en la Escuela de Verano

En el marco del programa Escuelas de Verano, que transita su última semana de actividades, el Consejo Provincial de Educación continúa desarrollando propuestas pedagógicas destinadas a acompañar a los estudiantes en la finalización de espacios pendientes y al fortalecimiento de sus aprendizajes, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación y promover la continuidad escolar.

En esta oportunidad, docentes del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 9, de El Calafate, destacaron con satisfacción el entusiasmo y la participación de los estudiantes. El profesor de Historia, Dante Palavecino, comentó que se encuentran trabajando contenidos vinculados a la Patagonia Rebelde, con una gran convocatoria y un setenta por ciento de asistencia. “De este modo, los alumnos integraron materias de Ciencias Sociales, Arte y Comunicación a través de trabajos relacionados con la actualidad y con la identidad santacruceña, lo que les permitió comprender mejor los procesos históricos de la provincia”, expresó.

Asimismo, destacaron el trabajo realizado en el área de Ciencias Naturales, explicando que se organizan grupos del ciclo básico y orientado, integrando distintas materias a través de actividades prácticas de laboratorio. En ese sentido, valoraron la buena recepción por parte de los estudiantes, quienes se muestran motivados, cumplen con los materiales y demuestran avances en sus aprendizajes día a día.

Los equipos docentes resaltaron que resultó muy gratificante observar el nivel de asistencia y compromiso de los estudiantes para aprobar los espacios pendientes. Por último, agradecieron la oportunidad brindada por el programa impulsado por la cartera educativa y expresaron su deseo de que los jóvenes puedan iniciar el nuevo ciclo lectivo con el entusiasmo y la fuerza demostrados durante las Escuelas de Verano.