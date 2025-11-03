Estudiantes del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio visitaron al gobernador Claudio Vidal

En esta jornada, el gobernador Claudio Vidal, recibió a integrantes de la comunidad educativa del Colegio Santa Bárbara de la localidad de Río Turbio, en su despacho de Casa de Gobierno. Además de generarse un clima cálido de diálogo e interacción, se hizo entrega de insumos informáticos destinados a la institución.



El mandatario provincial, acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, compartió un momento muy especial con cincuenta y un alumnos de 4° grado del Colegio Santa Bárbara de Río Turbio. Los mismos fueron acompañados por los docentes, Nancy Cerdeyra, Bruno Carrizo, Cecilia Gómez, Ezequiel Juárez y Norma Rodríguez. A ellos se sumó también, el enfermero Robinson Godoy.



Es importante resaltar que la visita a Casa de Gobierno por parte de la delegación del Colegio Santa Bárbara, se llevó a cabo en el marco del viaje de estudio denominado “Excursionando en Santa Cruz”. A través de esta propuesta, los estudiantes y docentes, recorrerán distintos lugares de la ciudad de Río Gallegos.



Durante el encuentro con el gobernador Claudio Vidal, se generó un cálido espacio de diálogo e interacción, que tuvo como corolario especial, la entrega de notebooks que serán destinadas a labores especificas de la institución educativa.