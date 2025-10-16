Estudiantes de la Escuela Industrial impulsan el “EcoFest”: un festival ecológico para toda la comunidad

Alumnas de sexto año de la especialidad Industria de Procesos (Química) organizan el EcoFest, un evento que combinará conciencia ambiental, arte y participación comunitaria. La iniciativa surgió a partir de sus pasantías en la Subsecretaría de Gestión Ambiental y contará con la inauguración de un Eco Punto y la presentación de cortos audiovisuales en el nuevo anfiteatro “Roque Vitale”.

En el marco de sus pasantías en la Subsecretaría de Gestión Ambiental, un grupo de alumnas de sexto año de la Escuela Industrial N° 1 —de la especialidad Industria de Procesos (Química)— decidió poner en marcha una propuesta innovadora: el EcoFest, un festival ecológico que busca generar conciencia y promover prácticas sustentables en Caleta Olivia.

“Todo surgió a partir de las pasantías que estamos realizando en la Subsecretaría Ambiental. Esta es nuestra última semana y nos plantearon la idea de hacer un proyecto con algunos puntos verdes y cortos audiovisuales. Pero además, quisimos sumar un festival ecológico para invitar a la comunidad de Caleta a disfrutar, estrenar nuestro punto verde y presentar los cortos en ese contexto”, explicó Lourdes Merino, una de las estudiantes organizadoras.

El evento se realizará en la Costanera, en el nuevo anfiteatro “Roque Vitale”, donde también funciona la Radio Municipal. “Ahí vamos a inaugurar un Eco Punto, además del que instalaremos en nuestra institución”, detalló Lourdes.

Por su parte, Brisa Ramos destacó la importancia de la experiencia: “Las pasantías fueron algo nuevo para todos. Es una experiencia interesante y estamos todas bastante conectadas ahora con este festival, planificando de a poco cada detalle”.

En tanto, Selena Silva comentó que su tarea fue contactar a los artesanos locales: “Me encargué de comunicarme con los artesanos que van a participar del EcoFest, y muchos de ellos se sumaron por iniciativa propia para ser parte del proceso”.

Finalmente, Valentina Albarracín contó que estuvo a cargo de la difusión del evento: “Me estuve encargando de hacer las notas para entregar en colegios y secretarías, además de contactar bandas que quieran participar”.

El EcoFest se perfila como una propuesta creativa y comprometida con el medio ambiente, impulsada por jóvenes que buscan dejar una huella positiva en la comunidad antes de finalizar su etapa escolar.