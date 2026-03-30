Estudiantes de la Escuela Agropecuaria N° 1 expusieron sus producciones en la Feria Ganadera de Puerto San Julián

En el marco de la XXIV Feria Ganadera de Ovinos a Campo, realizada en la Sociedad Rural de Puerto San Julián, estudiantes de la Escuela Agropecuaria N° 1 de Gobernador Gregores participaron con el objetivo de exponer sus producciones y dar a conocer el trabajo que se desarrolla en la institución.

La delegación estuvo integrada por alumnos de sexto año de las orientaciones en Producción Agropecuaria y Mecanización, quienes presentaron elaboraciones propias como dulce de leche, quesos, escabeches y mermeladas. Además, exhibieron animales provenientes del establecimiento educativo, entre ellos bovinos, gallos y conejos, como parte de los procesos productivos y de mejoramiento genético que llevan adelante.

Formación en contextos reales de trabajo

Las Prácticas Profesionalizantes constituyen un eje central en la formación de los estudiantes, ya que permiten articular los contenidos teóricos con experiencias concretas en el ámbito productivo.

El médico veterinario y docente a cargo de estas prácticas, Martín Kaschewski, destacó que estas instancias “tienen como objetivo llevar a los estudiantes a situaciones reales de trabajo, desde el manejo de un carnero hasta el control sanitario de ovinos, competencias que se consolidan en el último tramo de su trayectoria educativa”.

En este marco, los estudiantes desarrollan prácticas específicas como la inseminación artificial en ovinos, que incluye la sincronización de celo, la recolección, análisis y manipulación de semen, y su posterior aplicación. Estas experiencias resultan fundamentales para la obtención del título de técnico agrónomo.

Vinculación con el sector productivo

En relación a la inserción laboral, Kaschewski subrayó la importancia de los convenios con empresas del sector, que permiten la realización de pasantías en contextos reales.

“Muchos estudiantes, luego de estas experiencias, logran incorporarse laboralmente en las mismas empresas, lo que facilita su ingreso al mundo del trabajo”, explicó.

Un espacio para potenciar capacidades

Por su parte, la coordinadora de Prácticas Profesionalizantes, Mónica Infantes, indicó que la participación en la feria surgió a partir de una invitación recibida tras la presencia institucional en un evento previo en El Calafate.

En ese sentido, remarcó que estos espacios permiten a los estudiantes “enfrentarse a escenarios reales del ámbito laboral, fortalecer sus capacidades y proyectar su inserción en el campo productivo de la provincia”.

Experiencias que consolidan aprendizajes

La participación en la feria representó una oportunidad para difundir la producción institucional y consolidar aprendizajes a través de experiencias concretas.

De esta manera, la Escuela Agropecuaria N° 1 reafirma el valor de las prácticas profesionalizantes como herramienta clave en la formación de futuros técnicos del sector agropecuario, con una mirada puesta en el desarrollo productivo de Santa Cruz.