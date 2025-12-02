Estudiantes de la EIPE recibieron certificaciones de Prácticas Profesionalizantes en CGC

El Gobierno de Santa Cruz, a través del Consejo Provincial de Educación, realizó la entrega de certificaciones a 45 estudiantes de 6° año de la Tecnicatura en Petróleo y Gas de la Escuela Industrial en Procesos Energéticos (EIPE) de Río Gallegos, quienes finalizaron sus Prácticas Profesionalizantes en la Compañía General de Combustibles (CGC).

La ceremonia estuvo encabezada por la vicepresidenta del Consejo Provincial de Educación, Esther Pucheta, acompañada por la secretaria de Gestión Educativa, Adela Vera, la asesora de Presidencia, Gisela García, y el director General de Educación Técnico Profesional de Nivel Medio, Alejandro Vásquez.

Durante el acto, la directora de Inversión Social y Relaciones Institucionales de CGC, Victoria Arnaude, quien felicitó a los estudiantes y a sus familias por el acompañamiento sostenido durante su trayectoria escolar. Además, destacó que esta es la octava edición de prácticas desarrollada junto al CPE en Río Gallegos y la segunda en la zona del Golfo San Jorge. También puso en valor el trabajo de más de 80 colaboradores voluntarios de CGC y de empresas contratistas que acompañaron a los jóvenes en las distintas instancias formativas.

Luego, Carlos Flores, regente de la EIPE, agradeció a CGC, al equipo de COAM y a la Dirección Provincial de Educación Técnica Profesional por posibilitar una articulación que permite a los estudiantes conectar la teoría con la práctica real en la industria. Valoró especialmente el acompañamiento brindado durante capacitaciones, visitas y recorridos, y destacó el impacto de estas experiencias en la formación profesional de los jóvenes.

Estudiantes que participaron del trayecto formativo compartieron sus experiencias, resaltando el valor de las capacitaciones, mentorías y visitas técnicas que les permitieron adquirir conocimientos reales sobre la industria energética y comprender de manera concreta los contenidos trabajados en el aula.

Asimismo, destacaron el acompañamiento de los profesionales de CGC, los docentes y mentores, y señalaron que este proceso les brindó una visión más clara para orientar sus futuras decisiones académicas y laborales.