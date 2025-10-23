Estudiantes agropecuarios realizan sus prácticas forestales junto a FOMICRUZ

En una destacada iniciativa que vincula la formación técnica con las necesidades productivas de la región, estudiantes de la Escuela Agropecuaria Provincial N°1 “Heroínas de Malvinas” culminaron un importante programa de Prácticas Profesionalizantes en terreno.

El proyecto, denominado “Fortalecimiento y mantenimiento de cortinas forestales desde su inicio hasta su implantación en sitio”, forma parte de una colaboración estratégica con la empresa estatal FOMICRUZ S.E.

Esta articulación se enmarca en un plan de largo plazo que la empresa desarrolla desde hace más de dos décadas en la zona de chacras Isla Fea, orientado a promover el desarrollo agropecuario sostenible, mediante el cuidado del pastizal natural, el uso responsable del suelo y la implantación de cortinas forestales cortaviento, esenciales para la producción patagónica.

En este marco, el objetivo principal es que los jóvenes consoliden sus conocimientos teóricos en un entorno real de trabajo, aplicando saberes técnicos vinculados a la producción vegetal. De este modo, la propuesta enriquece su trayectoria formativa y fortalece la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo provincial.

Al respecto, el director de la institución, Germán A. Seeber, resaltó la importancia de la propuesta al señalar que “estas experiencias de aprendizaje práctico permiten a los estudiantes aplicar lo aprendido en contextos reales y con impacto en la comunidad. La alianza con FOMICRUZ S.E. fortalece su formación integral y los prepara para los desafíos del campo profesional”. Asimismo, agradeció al Ingeniero Agrónomo Juan Carlos Gabriel por la coordinación, y al Licenciado Horacio Penzo y la Ingeniera Forestal Julieta Askenazi por la convocatoria y la confianza en el trabajo conjunto.

Por su parte, Juan Carlos Gabriel, docente y responsable de guiar las prácticas, destacó que “la motivación de los chicos es increíble cuando enfrentan un desafío real. Aquí aprenden a manejar herramientas, tomar decisiones según las condiciones del suelo y el clima, y trabajar en equipo para lograr un objetivo común. Están viviendo la profesión, y ese aprendizaje es invaluable”.

Como parte del convenio, y en reconocimiento al trabajo realizado y al aporte de material vegetal, FOMICRUZ S.E. entregará a la escuela equipamiento e insumos —entre ellos motosierras, podadoras, pulverizadoras y herramientas de mano— destinados a fortalecer las actividades didáctico-productivas y beneficiar a futuras cohortes de estudiantes.