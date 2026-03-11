Ester del Carmen Zalazar participó del “Rincón de la Tradición” con un especial por el Día Internacional de la Mujer

En el marco de la sección “El Rincón de la Tradición”, el programa “La Peña de Frecuencia en Centralizate” que se emite por Frecuencia Patagonia 99.3, recibió la visita de Ester del Carmen Zalazar, quien compartió un emotivo espacio dedicado al Día Internacional de la Mujer (8M).



Durante su participación, Zalazar presentó una serie de escritos y reflexiones alusivas a la fecha, destacando el valor de la mujer en la sociedad, su lucha histórica por la igualdad y el rol fundamental que cumple en la vida cotidiana y en la cultura popular.



El momento formó parte del segmento especial que busca rescatar la identidad cultural, las tradiciones y las voces de la comunidad. En este caso, las palabras y composiciones de Zalazar aportaron una mirada sensible y profunda en torno al significado del 8 de marzo.



Desde el programa destacaron la importancia de generar espacios radiales donde la poesía, la escritura y la tradición oral puedan expresarse, fortaleciendo así el vínculo con la cultura y la memoria colectiva de la región.