Estefanía Leonella Gallo desarrollará la página del Boletín Oficial Municipal

La joven riogalleguense fue la ganadora del concurso lanzado por el Municipio de Río Gallegos. El Boletín Oficial Electrónico tendrá un diseño moderno, dinámico, amigable e inclusivo, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública. Estefanía es Técnica en Informática y tendrá a su cargo el desarrollo de la página oficial del Boletín Oficial Municipal.

Su proyecto cumplió con todos los requisitos solicitados en las bases del concurso, además que se destacó por la combinación de diferentes tecnologías, demostrando un gran conocimiento y profesionalismo. La nueva web estará lista en unos meses y tendrá un diseño moderno, dinámico y amigable, para facilitar a la ciudadanía el acceso a la información pública.

El Boletín Oficial Electrónico es una herramienta institucional en la que se publicarán ordenanzas, decretos, contrataciones y avisos oficiales, que estarán al alcance de toda la población.