Este Miércoles: Fuerza Santacruceña realiza su presentación en Río Gallegos

Será un acto abierto a toda la comunidad, en el cual la única lista opositora a las políticas de ajuste y crueldad, dará formalmente el puntapié inicial a la campaña electoral en Santa Cruz.

La lista de Fuerza Santacruceña, encabezada por Juan Carlos Molina se presentará en sociedad este miércoles, en un acto que tendrá lugar a las 20 horas en el Club Boca de la capital provincial.



La jornada, que tendrá como anfitrión al intendente Pablo Grasso, junto a los intendentes peronistas Javier Belloni, Darío Menna y Aldo Aravena, contará con la presencia de vecinos, referentes del sector comercial, empresarial, organizaciones sociales y la militancia del campo justicialista, bajo la premisa de escuchar a las y los candidatos.



La lista, de fuerte componente federal y territorial, tiene a la riogalleguense Moira Lanesan, actual secretaria de Producción, Comercio e Industria como compañera de fórmula de Molina, seguida por el abogado de Caleta Olivia, Amadeo Figueroa.



La nomina se completa con los candidatos suplentes, Pamela Pesoa, actual concejal de la localidad de Perito Moreno; el edil de Puerto Deseado, Mateo Brunetti; y la dirigente social y sindical de Pico Truncado, Alba Curaqueo.



Desde hace casi dos años, nuestro país está siendo sometido a un experimento de desintegración y crueldad mediante un modelo dañino con Santa Cruz.



La motosierra empobreció a nuestros vecinos y vecinas, a la vez que los intereses de nuestra provincia fueron relegados de la mano de un gobierno provincial que elige ser socio del ajuste y la crueldad.



Nuestra lista viene a ponerle un límite a la destrucción y propone una alternativa para construir esperanza sumando la fuerza de un Pueblo que conoce de adversidades, pero que sabe levantarse.



Así, Fuerza Santacruceña es la unidad de distintos espacios que componen el movimiento justicialista, organizados para poner un freno a las políticas de vaciamiento sostenido que impone el gobierno de Javier Milei y sus socios en Santa Cruz.