Este martes se realizará una colecta de útiles escolares en Caleta Olivia

Este martes 10 de febrero se llevará adelante en Caleta Olivia una colecta solidaria de útiles escolares, con el objetivo de acompañar a niños, niñas y jóvenes en el inicio del ciclo lectivo.

La iniciativa se desarrollará de 17 a 19 horas en el monumento a El Gorosito y es organizada desde el despacho legislativo del concejal Carlos Aparicio, con el acompañamiento de distintas agrupaciones locales.

La colecta busca reunir útiles escolares que luego serán destinados a estudiantes de distintos niveles educativos de la ciudad.

Además, la propuesta se extenderá durante la semana: de lunes a viernes, en el mismo horario, también se estarán recibiendo donaciones en el local de Bases, ubicado en Avenida Eva Perón 1186, para quienes no puedan acercarse el día martes.

Quienes deseen colaborar pueden donar útiles escolares nuevos o usados en buen estado. Para más información, pueden comunicarse al 297 494 8990.