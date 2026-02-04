Este jueves 5 cobran los empleados públicos de Santa Cruz

El Gobierno de Claudio Vidal, a través del Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura, confirmó el cronograma de pagos para el personal estatal. En cumplimiento estricto de los plazos legales, este jueves 5 de febrero se acreditarán los sueldos de la Administración Pública.

El Poder Ejecutivo santacruceño dio a conocer el calendario de pagos correspondiente al mes de febrero, para los agentes de los distintos sectores del Estado Provincial. La medida garantiza la disponibilidad de los fondos dentro de los primeros días hábiles, reforzando la política de transparencia y cumplimiento de las obligaciones salariales que impulsa la gestión provincial.

De acuerdo al cronograma oficial, este jueves 5 de febrero estarán depositados y disponibles para el cobro los haberes de la totalidad de los agentes de la Administración Pública.

Asimismo, se informó que el pago para las autoridades superiores de los tres poderes del Estado se hará efectivo el próximo martes 10 de febrero.

Desde la Cartera Económica se destacó que la previsibilidad en la acreditación de sueldos es el resultado de un manejo responsable de las cuentas públicas, permitiendo al Estado Provincial cumplir con los plazos establecidos por ley, y brindar seguridad económica a las familias de los trabajadores públicos de toda Santa Cruz.