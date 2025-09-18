Este fin de semana se realiza el gran encuentro gastronómico “Cocina Urbana” en Caleta Olivia

El evento se desarrollará desde este viernes 19 hasta el domingo 21 de septiembre, de 14:00 a 00:00 horas en el playón del Complejo Municipal “Ing. Knudsen”, con una amplia oferta gastronómica, entretenimientos para niños, Dj’s y presentación de artistas locales, invitando a disfrutar tres días de sabores y propuestas para toda la familia.



“Cocina Urbana” es organizado por emprendedores de carros gastronómicos que recientemente se conformaron como agrupación y cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Caleta Olivia. La entrada será libre y gratuita.



Marcela Alarcón, supervisora de Desarrollo Económico, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, explicó que, en esta edición, el evento estará enfocado exclusivamente en la gastronomía, sin venta de bebidas alcohólicas, brindando un espacio sumamente atractivo para las familias.



“Ellos como agrupación hace muy poquito se conformaron, entonces también van viendo cómo funciona todo y en esta ocasión es solamente gastronomía, por eso apuestan a las familias para que pasen un buen momento”, indicó.



Asimismo, destacó que, ante la llegada de la temporada de primavera, donde el clima es más agradable, la intención es impulsar más actividades al aire libre como esta iniciativa que representa una buena oportunidad para el disfrute de la comunidad y el fortalecimiento de la actividad de emprendedores locales.



“Para nosotros poder acompañarlos en todo lo que necesitan es importante, si vemos detrás de escena no solamente es el hecho de la presentación, también promover el proceso de capacitaciones, talleres. Estamos dispuestos a acompañar desde la gestión, porque es la forma en que atendemos la demanda de los emprendedores”, puntualizó Alarcón.