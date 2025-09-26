Este fin de semana, la primavera se vive en los CIC con juegos, música y en comunidad

En el marco del mes de la primavera, el Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración invita a la comunidad a participar de dos jornadas recreativas abiertas y gratuitas, pensadas para disfrutar en familia y fortalecer los espacios de encuentro comunitario.

El próximo sábado 27, de 16:00 a 19:00, se llevará adelante una propuesta recreativa en el Centro Integrador Comunitario (CIC) Del Carmen, ubicado en Defensa y Pasteur. La jornada incluirá juegos, música en vivo, actividades recreativas, cortes de pelo unisex, animación, espacios artísticos, meriendas y sorpresas para los asistentes.

El domingo 28, de 15:00 a 18:00, el CIC Jesús Misericordioso y el CIC Eva Perón organizaron la actividad denominada “Primavera Prehistórica”. Allí, las familias podrán disfrutar de un domo jurásico con temática de dinosaurios, juegos inflables, palestra, juegos didácticos, estands informativos y un espacio de merienda comunitaria con mesa dulce y chocolatada. La cita será en las instalaciones del CIC Jesús Misericordioso, en la intersección de las calles 13 de Julio y Arturo Illia.