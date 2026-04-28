Este fin de semana comienza la capacitación en “Empleabilidad Juvenil”

La propuesta impulsada por la Municipalidad de Caleta Olivia, se dictará de forma gratuita y tendrá como principal objetivo brindar herramientas prácticas que faciliten la inserción de los jóvenes en el ámbito laboral.

La disertante, Abigail Armoa, detalló que la capacitación está destinada a jóvenes de 18 a 25 años e incluye cinco encuentros, los cuales iniciarán el sábado 2 de mayo a las 10:00 hs, en el SUM del Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (Satsaid), ubicado en Independencia 1.119.

Asimismo, explicó que la capacitación, organizada por la Supervisión de Formación Laboral, dependiente de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, abordará contenidos vinculados a la búsqueda del primer empleo, incluyendo la elaboración de un currículum desde cero, estrategias laborales, plataformas de búsqueda y preparación para entrevistas.

Finalmente destacó la importancia de este tipo de espacios formativos, señalando que permiten a los participantes “saber presentarse ante las empresas, definir qué es lo que quieren a futuro y cómo desean ser percibidos en el ámbito laboral”.