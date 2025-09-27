Este domingo se inaugura la séptima edición de las Olimpiadas de la Mejorar Edad

Este domingo a las 15:00 horas, en el gimnasio municipal 17 de Octubre, se realizará el acto de apertura de la séptima edición de las Olimpiadas Juveniles de la Mejor Edad, un evento que desde 2018 reúne a adultos mayores en torno al deporte, el juego y la amistad.

Con doce disciplinas en competencia, colores, música y sorpresas, se espera una verdadera fiesta para toda la comunidad. Organizadas por el Departamento de Políticas para Adultos Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Comunitario del Municipio de Río Gallegos, las Olimpiadas nacieron en 2018 en el Centro de Jubilados Belgrano por iniciativa de un grupo de vecinos y vecinas, y hoy son una tradición muy esperada en Río Gallegos.

La titular del área municipal, Stella Maris Mora, destacó que “estas olimpiadas son un ejemplo de unión y participación, donde cada centro de jubilados se convierte en anfitrión y pone lo mejor para recibir a los equipos”. Este año, la ceremonia de apertura será el 28 de septiembre, mientras que las competencias comenzarán el 1° de octubre, Día Mundial del Adulto Mayor.

El cronograma incluye 12 disciplinas: sapo, chinchón, tejo (en modalidades masculina, femenina y mixta), mus, truco, escoba, tenis de mesa, paddle, burako, ajedrez y damas. Cada centro de jubilados participa con su color característico, por eso prepararon banderas, banderines y adornos para alentar a sus equipos con creatividad y alegría.

La apertura contará con el tradicional protocolo de banderas, la actuación de cantantes locales del Centro de Jubilados El Amanecer y sorpresas.Además, en estas Olimpiadas estará en juego la Copa Challenger, ya parte de la identidad del certamen. “Este año hemos visto muchísimo interés, más que en ediciones anteriores.

La familia acompaña y eso lo hace aún más especial”, resaltó Mora. También invitó a los vecinos a sumarse: “Si conocen a algún adulto mayor que quiera participar, todavía está a tiempo de inscribirse. Solo debe tener más de 60 años”. Las inscripciones se realizan en Lisandro de la Torre 556, de 9:00 a 16:00 horas.