Están abiertas las inscripciones para la 4° edición de “Reciclá y Viajá”

La Municipalidad de Río Gallegos abrió la inscripción para una nueva edición del programa “Reciclá y Viajá”, una propuesta que busca fomentar el cuidado del ambiente y la conciencia ecológica entre los estudiantes de la ciudad.

En esta 4° edición, podrán participar los alumnos del último año de secundaria y de primaria, quienes competirán juntando materiales reciclables. Los equipos ganadores accederán a $18 millones en premios, destinados a viajes y actividades educativas.

La iniciativa, impulsada por la gestión del intendente Pablo Grasso, tiene como objetivo fortalecer la educación ambiental y promover el trabajo conjunto entre escuelas, familias y la comunidad.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 8 de octubre, y los interesados pueden comunicarse al 2966-577137 para obtener más información.

Con esta propuesta, Río Gallegos reafirma su compromiso con la sustentabilidad y la participación juvenil.