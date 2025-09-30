Están abiertas las inscripciones a los cursos sobre Educación Financiera del BCRA

El Consejo Provincial de Educación invita a docentes de Nivel Secundario y a estudiantes de carreras docentes, tanto de gestión estatal como privada, a participar de esta propuesta formativa. Hasta el 10 de octubre estará abierta la inscripción a los cursos del Programa “La Educación Financiera en el Aula”, impulsados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).



El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para conocer, comparar y seleccionar los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades.



A continuación, se detallan los cursos disponibles:



Introducción al manejo del dinero



Cuentas bancarias y de pago (tipos, claves y alias)

Medios de pago y canales electrónicos

Instrumentos de pago electrónico

Seguridad en el uso de medios de pago electrónicos

Introducción a la planificación financiera



Entidades financieras y su marco regulatorio

Inclusión y educación financiera

Protección de usuarios de servicios financieros

Ciberseguridad: principales riesgos y cómo evitarlos

Riesgos financieros en la red: apuestas en línea, esquemas piramidales

Mercado de Capitales: principios básicos de inversión y alternativas

Test del inversor





La formación será virtual y autoasistida, a través de la plataforma del BCRA, con una carga de 20 horas cátedra cada curso, incluyendo evaluación para la aprobación de los módulos correspondientes.



Los interesados deberán inscribirse en el siguiente link: campus.bcra.gob.ar/registro-para-la-provincia-de-santa-cruz



Para mayores consultas comunicarse a través del correo electrónico: certificados.dgdp.cpe@gmail.com