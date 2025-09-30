EN VIVO
Están abiertas las inscripciones a los cursos sobre Educación Financiera del BCRA

El Consejo Provincial de Educación invita a docentes de Nivel Secundario y a estudiantes de carreras docentes, tanto de gestión estatal como privada, a participar de esta propuesta formativa. Hasta el 10 de octubre estará abierta la inscripción a los cursos del Programa “La Educación Financiera en el Aula”, impulsados por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para conocer, comparar y seleccionar los productos y servicios financieros que mejor se adapten a sus necesidades y posibilidades.

A continuación, se detallan los cursos disponibles:

Introducción al manejo del dinero

Cuentas bancarias y de pago (tipos, claves y alias)
Medios de pago y canales electrónicos
Instrumentos de pago electrónico
Seguridad en el uso de medios de pago electrónicos
Introducción a la planificación financiera

Entidades financieras y su marco regulatorio
Inclusión y educación financiera
Protección de usuarios de servicios financieros
Ciberseguridad: principales riesgos y cómo evitarlos
Riesgos financieros en la red: apuestas en línea, esquemas piramidales
Mercado de Capitales: principios básicos de inversión y alternativas
Test del inversor


La formación será virtual y autoasistida, a través de la plataforma del BCRA, con una carga de 20 horas cátedra cada curso, incluyendo evaluación para la aprobación de los módulos correspondientes.

Los interesados deberán inscribirse en el siguiente link: campus.bcra.gob.ar/registro-para-la-provincia-de-santa-cruz

Para mayores consultas comunicarse a través del correo electrónico: certificados.dgdp.cpe@gmail.com

