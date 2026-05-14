“Estamos confiados de que va a salir la ley”, afirmó Belén Elmiger sobre el proyecto de financiamiento estratégico

La ministra de Gobierno señaló que el Gobierno y en especial el equipo económico está dispuesto a reunirse y brindar información a los diputados si ellos lo solicitan. Habló de la importancia del proyecto, no para la gestión sino para todos los santacruceños.

En el marco del proyecto de financiamiento estratégico, que impulsa el gobernador Claudio Vidal, para resolver deficiencias históricas de la infraestructura provincial y reducir costos estructurales del Estado, la ministra de Gobierno, Belén Elmiger, se refirió al tratamiento legislativo que deberá tener el proyecto de ley.

Durante la rueda de prensa, brindada en Casa de Gobierno junto al ministro de Economía Ezequiel Verbes, la funcionaria fue consultada acerca de las condiciones políticas para alcanzar los dos tercios necesarios para avanzar con el proyecto. Allí explicó que el proceso recién comienza dentro del ámbito legislativo.

“En primer lugar, el proyecto tiene que tomar Estado parlamentario. Si están los dos tercios o no, lo vamos a ver mañana. Es un tema que le sirve a todos los santacruceños”, expresó.

Herramienta fundamental

Elmiger remarcó que desde el Gobierno Provincial consideran que la iniciativa representa una herramienta fundamental para atender demandas históricas vinculadas a la infraestructura y los servicios.

“Nosotros creemos que es importante, es un tema que, como señaló el ministro de Economía, a nosotros nos sirve y a todos los santacruceños nos sirve para terminar con un déficit de obras estructurales que tiene la provincia”, manifestó.

En esa línea, destacó que el objetivo del proyecto es generar condiciones para avanzar en inversiones estratégicas que permitan mejorar servicios esenciales y optimizar recursos del Estado provincial.

La propuesta presentada por el Ejecutivo apunta a impulsar obras vinculadas a infraestructura energética, saneamiento y servicios públicos, con el objetivo de reducir costos operativos y fortalecer el desarrollo provincial.

El análisis legislativo

La ministra de Gobierno también hizo referencia al rol de la Cámara de Diputados en el tratamiento de la ley y subrayó la importancia del debate parlamentario. “Los diputados deben poder analizarlo”, señaló.

Además, confirmó que el equipo económico del Gobierno ya mantuvo reuniones con legisladores provinciales y reiteró la voluntad del Ejecutivo de continuar brindando información técnica sobre el proyecto.

“Nosotros estamos a disposición. Hoy fuimos a la Cámara de Diputados. Y nos ofrecimos a ir con todo el equipo de Economía, las veces que lo necesiten”, afirmó.

Elmiger insistió en que el Gobierno Provincial apuesta al diálogo institucional para avanzar en una iniciativa que consideran estratégica para Santa Cruz. “Estamos confiados de que va a salir la ley”, aseguró.

Financiamiento para infraestructura y modernización

El proyecto de financiamiento estratégico impulsado por el Gobierno de Santa Cruz busca dotar a la provincia de herramientas que permitan ejecutar obras estructurales y avanzar en políticas públicas vinculadas a la modernización de servicios e infraestructura.

Este tipo de medidas resultan fundamentales en el actual contexto económico, permitiendo proyectar inversiones que impacten directamente en la calidad de vida de la comunidad santacruceña y en el fortalecimiento del desarrollo provincial.

La iniciativa forma parte de la agenda de gestión orientada a mejorar la infraestructura pública, optimizar recursos del Estado y generar condiciones de crecimiento para toda la provincia de Santa Cruz.