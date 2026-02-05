Establecieron plan de trabajo para optimizar los procesos de control en el marco de la Ley de Transporte

En esta jornada, la coordinadora provincial del Sistema de Información Nacional Tributario y Social (SINTyS) del Ministerio Secretaría General de la Gobernación, Lorena Díaz Cano, se reunió con el subsecretario de Transporte, Rubén Segura, en las instalaciones del Ministerio de la Producción, Comercio e Industria, a fin de delimitar un plan de trabajo conjunto que fortalezca la gestión pública y optimice los procesos de control en el marco de la Ley de Transporte.

En dicho encuentro, ambos funcionarios acordaron avanzar en la articulación interinstitucional para el uso estratégico de la información como herramienta clave para la toma de decisiones.

En este sentido, el SINTyS proporcionará a la Subsecretaría de Transporte el acceso a información relevante y sistematizada, contribuyendo a mejorar la fiscalización, la transparencia y la eficiencia en la administración del sistema de transporte.

Con este tipo de acciones, se reafirma el compromiso del Gobierno de Santa Cruz con políticas públicas basadas en datos, promoviendo un Estado más moderno, integrado y al servicio de la comunidad.