Está disponible el Padrón Provisorio para el Acto Eleccionario de la Junta Electoral Provincial

El Consejo Provincial de Educación informa, que se encuentra disponible el Padrón Provisorio para el Acto Eleccionario destinado a la renovación de los Vocales Electos en Representación de los Docentes de Escuelas de Educación de Gestión Pública y de Gestión Privada, en el marco de la Resolución Nº 0489/26-CPE.

Los interesados pueden consultar el padrón provisorio en el siguiente enlace: https://educacionsantacruz. gov.ar/juntaelectoral/

El período de impugnación se extenderá desde el 11 de marzo hasta el 25 de marzo, plazo durante el cual se podrán presentar solicitudes de modificación de datos a través de las instituciones educativas.

Asimismo, se informa que el martes 22 de abril se publicará el padrón definitivo, de cara al acto eleccionario previsto para el 27 de junio de 2026. Este proceso forma parte del cronograma electoral establecido para la elección de representantes docentes.

A continuación, se detalla el Calendario Electoral:

-Exhibición de padrones provisorios: 11/03/2026

-Actualización de padrones provisorios: 25/03/2026

-Plazo de impugnación de padrones: 25/03/2026

-Presentación de listas: 25/03/2026

-Publicación de listas de precandidatos: 01/04/2026

-Período de impugnación de listas: 15/04/2026

-Oficialización de padrones: 22/04/2026

-Oficialización de listas: 22/04/2026

-Exhibición de padrones definitivos: 20/05/2026

-Publicación de listas oficializadas: 20/05/2026

-Inicio del período de campaña: 20/05/2026

-Acto eleccionario: 27/06/2026

-Escrutinio definitivo: 07/07/2026