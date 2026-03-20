“Espacio INTA”: información y herramientas para fortalecer la producción regional en La Peña de Frecuencia en Centralizate

Dentro del programa La Peña de Frecuencia en Centralizate, se desarrolla el segmento “Espacio INTA”, una propuesta orientada a acercar información, conocimientos y herramientas al sector productivo y a las comunidades rurales de la región.



Este espacio, que cuenta con la participación del INTA AER Caleta Olivia, se consolida como un canal de comunicación clave para compartir novedades, recomendaciones técnicas y experiencias vinculadas al trabajo en el campo.



A través de este segmento, se abordan temáticas relacionadas con la producción agropecuaria, el uso de tecnologías, el manejo de recursos y el acompañamiento a productores, promoviendo el crecimiento y desarrollo de la actividad en la Patagonia.



“Espacio INTA” no solo brinda información, sino que también pone en valor el trabajo diario de quienes forman parte del ámbito rural, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y el sector productivo.

De esta manera, La Peña de Frecuencia continúa ampliando su contenido, ofreciendo un espacio donde el campo y su gente también tienen voz.