Espacio de formación vocal para las juventudes en el Complejo Cultural

Este sábado, en el auditorio del Complejo Cultural Santa Cruz, se realizó el primer taller de canto impulsado por la Subsecretaría de la Juventud, en el marco de las diversas propuestas formativas que desarrolla el área dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración.

La jornada estuvo a cargo de la coach vocal Macarena Leguizamo, quien trabajó junto a las y los participantes distintas dimensiones de la técnica vocal, incorporando la emocionalidad, la propiocepción y la interpretación como ejes fundamentales del proceso artístico.

En relación con esta primera experiencia, el subsecretario de la Juventud Damián Rueda destacó la participación de 17 jóvenes que se sumaron con entusiasmo a la iniciativa. Señaló además que “este tipo de espacios permiten profundizar en el arte del canto, promoviendo a la vez el desarrollo personal y el crecimiento artístico de nuestras juventudes”.

Finalmente, Rueda subrayó la importancia de continuar impulsando propuestas culturales y formativas que habiliten nuevos canales de expresión, participación y construcción colectiva para las y los jóvenes de la provincia