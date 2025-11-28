Escuelas de jornada completa de Comodoro Rivadavia participaron del concurso “Semillas que germinan y aprendizajes que florecen”

Una iniciativa que forma parte del proyecto “Huertas Saludables”, promovido por Brisa Salud y Bienestar junto a Pan American Energy.

Cuatro escuelas comodorenses de jornada completa, que cuentan con invernadero, participaron del concurso impulsado por Brisa Salud y Bienestar en conjunto con la Supervisión de Escuelas Región VI y el acompañamiento técnico del INTA.

El objetivo de esta propuesta —que integra el proyecto “Huertas Saludables”— es que los estudiantes del primer y segundo ciclo desarrollen un trabajo de investigación o un proyecto práctico relacionado con el cultivo y manejo de la huerta, promoviendo la integración de saberes interdisciplinarios en un entorno práctico, sustentable y comunitario. La elaboración de cada proyecto puede involucrar materias como Matemática, Lengua, Plástica, Ciencias Naturales y Tecnología.

Las instituciones que participaron de la iniciativa fueron la Escuela N.º 147 de Km 20, la Escuela N.º 91 de Valle C, la Escuela N.º 146 de KM3 y la Escuela N.º 2 Francisco Pietrobelli. En este sentido, la supervisora Grisel Quiñonero destacó: “Esta propuesta tiene un impacto positivo muy importante en los alumnos, docentes y directivos, permitiendo no sólo la integración de lo aprendido en el aula, sino también el contacto con la naturaleza. Para nosotros es una alegría que se haya concretado, porque la huerta es una herramienta educativa de investigación y creatividad. También se transforma en un espacio de recreación donde fluye la tarea colaborativa, el compañerismo y la solidaridad”.

Desde el INTA, el ingeniero Alfonso Beloqui puso en valor el proyecto y expresó: “Participar desde el soporte técnico y brindar nuestro conocimiento a los docentes y alumnos es simplemente maravilloso. Este entusiasmo nos motiva a acompañar a cada institución educativa”.

“Huertas Saludables” nació en 2022 a través de la empresa Brisa Salud y Bienestar, con el acompañamiento de Pan American Energy. La iniciativa promueve que cada escuela de jornada completa cuente con su propia huerta y pueda autoabastecerse de alimentos frescos y saludables.

Finalmente, Leila Cura, presidenta de Brisa Salud y Bienestar, resaltó: “Es un orgullo seguir vinculándonos en tan hermoso proceso educativo con las escuelas de jornada completa. Cuando surgió esta iniciativa soñábamos con que pudiera expandirse, y realmente superamos nuestro sueño. Hoy la huerta se ha transformado en una herramienta muy importante para fortalecer el aprendizaje, promover el cuidado ambiental y estimular la alimentación saludable”.