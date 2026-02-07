Escuela Provincial de Danzas: Abre el año con Talleres de verano e inscripciones al Ciclo Lectivo 2026

Los interesados en incursionar en las distintas disciplinas de danzas cuentan con un gran abanico de propuestas en la institución, dependiente de la Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de Gobierno.

La directora de la institución, Malvina Sandoval, dio detalles sobre los Talleres de Verano, que se están realizando en este mes de febrero, con una propuesta que incluye teatro para adolescentes y adultos, danzas clásicas para niñas y adolescentes, tango para adultos, y folclore a partir de los 6 años y sin límite de edad.

El teatro y expresión corporal se harán presentes con los talleres “Habita otra piel, habita otro espacio”, y “El arte nos lleva a trascender nuestros límites”, dictados por la licenciada en Teatro, Florencia Molina. Estos no requieren conocimientos previos y están dirigidos a adolescentes y adultos, a partir de los 12 años. “Sólo necesitan ganas y predisposición a vencer estos desafíos que presenta la expresión corporal, con la práctica y exploración de uno mismo”, comentó la titular de la Escuela de Danzas.

En cambio, el taller “Mujeres folclóricas” que lo dicta la profesora Ana Belén Lamas, requiere tener conocimientos básicos en esta danza; puesto que es un trabajo intensivo, orientado en el trabajo corporal, expresivo y colectivo, que pone en valor la identidad y rol de la mujer en el folclore. A su vez, el taller “Tango Salón” es para cualquier persona que desee tomar clases de tango, trabajando la técnica y musicalidad.

“Estamos emocionados porque la mayoría de los talleres ya han cubierto las vacantes. Recordemos que este es un servicio gratuito que la escuela ofrece, por lo que los cupos rápidamente se completan. La escuela sigue creciendo y estamos muy contentos con eso”, expresó su directora.

Los talleres de verano son una propuesta surgida este año, para poder recibir a las personas mientras los salones están libres, como una experiencia que inicia y finaliza este mes. Cabe recordar que, la totalidad de la oferta académica se desarrolla en la Escuela Provincial de Danzas, sita en Ramon y Cajal 63, en el Centro Cultural Santa Cruz.

Ciclo Lectivo 2026

El 2 de marzo dará inicio el nuevo ciclo lectivo, con una surtida oferta académica, que incluye danzas clásicas, tango, danza contemporánea, acrobacia en tela, folclore, malambo en todas sus versiones, teatro, y expresión corporal, a partir de los 5 años en el caso de folclore y otras disciplinas. “Son muchos los profesores que trabajan en la institución así que, por suerte, nuestra oferta es muy variada”, destacó Malvina Sandoval.

Las inscripciones están abiertas hasta fin de mes, a los interesados se les entrega un formulario que deben llenar, con ficha médica, ya que es necesario contar con un certificado de buena salud, para saber si existe alguna patología que requiera una atención diferenciada, y de esta manera prevenir algún tipo de lesión o cuestión similar.

“Es el momento para empezar si tienen la inquietud y las ganas, porque la danza es algo que nos aporta un montón, no sólo al cuerpo físico, sino también a lo emocional y espiritual. Hay muchas disciplinas, muchos grupos para diferentes edades, así que acá se van a encontrar y encontrarán un buen lugar”, finalizó la directora.

La Escuela Provincial de Danzas no sólo forma bailarines, sino que mantiene viva una parte fundamental de nuestra identidad cultural.