Escribanos de Caleta Olivia brindarán asesoramiento gratuito este sábado en el supermercado La Anónima

En el marco de la Jornada Nacional de Asesoramiento Notarial Comunitario, profesionales de Caleta Olivia ofrecerán atención gratuita al público este sábado 8 de noviembre, de 11 a 13 horas, en la sucursal de La Anónima Grande. La iniciativa busca acercar el servicio notarial a la comunidad y resolver consultas sobre diversos trámites legales.

El próximo sábado 8 de noviembre, de 11 a 13 horas, se realizará en La Anónima Grande (Av. del Trabajo 469) una nueva edición de la Jornada de Asesoramiento Notarial Comunitario y Gratuito, organizada por el Consejo Federal del Notariado Argentino, con la adhesión del Colegio de Escribanos de Santa Cruz.

En diálogo con Voces y Apuntes, Pablo Juárez, escribano local, explicó que “esta es una jornada de asesoramiento notarial comunitario y gratuito que organiza por decimotercera vez el Consejo Federal de Notariado Argentino, la institución que nuclea a los distintos colegios de escribanos de las provincias, entre ellas Santa Cruz”.

Juárez destacó que el objetivo es acercar al escribano a la gente, para que puedan evacuar dudas sobre venta de inmuebles, contratos, sociedades, donaciones, usufructos, testamentos, entre otros temas. “La gente puede hacer consultas de cualquier tipo, incluso sobre regularización de títulos de propiedad o adjudicaciones del IDUV. Todo eso lo podemos abordar y asesorar”, detalló.

Asimismo, remarcó que la jornada se realizará de manera simultánea en todo el país. En el caso de Caleta Olivia, “vamos a estar la mayoría de los escribanos y escribanas, muy predispuestos para escuchar las consultas de la gente”, afirmó.