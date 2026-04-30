Escalera 56 del barrio 2 de Abril: vecinos unidos en una olla popular frente a tiempos difíciles.

En un contexto social cada vez más complejo, donde la realidad golpea con fuerza en los hogares, los vecinos de la escalera 56 del barrio 2 de Abril decidieron no quedarse de brazos cruzados y organizar una olla popular para tender una mano a quienes más lo necesitan.



La iniciativa fue impulsada por los propios vecinos, en conjunto con el acompañamiento de Da’Cha Repartos, Frigorífico San Javier y Rotisería Victoria, logrando llevar un plato de comida caliente a decenas de familias del sector. La jornada no solo representó un alivio en lo alimentario, sino también un fuerte gesto de solidaridad y compromiso comunitario.



David Robledo, quien tomó la voz de los vecinos del barrio, destacó la importancia de este tipo de acciones en tiempos difíciles: “Se acercó mucha gente, fue un trabajo de muchos chicos del barrio que se pusieron la actividad al hombro para poder concretar esta olla popular. Es importante dar a conocer las distintas problemáticas sociales, y pudimos hacer esto gracias a la ayuda del comercio”.



Por su parte, Carlos Chávez remarcó el esfuerzo detrás de la organización: “Desde las 8 de la mañana están trabajando los chicos para que al mediodía esté todo listo. Se repartieron porciones de guiso lentejas con pan. Esto cuesta, realmente cuesta mucho, pero se hace con compromiso. Agradezco a ustedes por el espacio de difundir la actividad y pronto podremos brindar mas”.



También acompañó la actividad Lucas Maldonado, propietario de Frigorífico San Javier, quien valoró la iniciativa de los jóvenes: “Esto es una actividad organizada por ellos, nosotros solamente vinimos a acompañar y a aportar nuestro grano de arena. Hoy está bastante difícil para los comerciantes, pero poder ayudar a la gente nos devuelve un poquito al alma”.



La olla popular en la escalera 56 no solo dejó platos servidos, sino también un mensaje claro: en momentos adversos, la organización y la solidaridad entre vecinos siguen siendo una herramienta fundamental para salir adelante.