“Es la lucha del más fuerte contra el débil”: el director de la Clínica Cruz del Sur denunció marginación en la zona norte

El director de la Clínica Cruz del Sur José Luis Zilberberg explicó que la acumulación de atrasos en los pagos, sumada a costos operativos insostenibles, llevó a la institución a suspender la atención a los afiliados. Aseguró que la situación es el resultado de “años de incumplimientos” y un diálogo que calificó como “de sordos”.

La Clínica Cruz del Sur confirmó el corte de servicios a la Caja de Servicios Sociales (CSS) debido a una deuda que abarca cinco meses sin pagos. José Luis Zilberberg, director del centro médico, señaló que la medida es consecuencia de una situación que “se venía agravando” por parte del Estado provincial, la obra social y un prestador de zona norte, lo que volvió “muy difícil cualquier tipo de negociación”.

Según explicó, la institución venía aceptando prórrogas, valores desactualizados e incumplimientos, pero la acumulación de problemas terminó por volver el escenario insostenible. “Ahora nos deben los meses de julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre”, afirmó. Indicó que el viernes pasado notificaron a la CSS que ya no podían continuar prestando servicios en estas condiciones, pero “no tuvimos ninguna respuesta, es un diálogo de sordos”.

Zilberberg detalló que la clínica debió sostener durante estos meses todos los gastos de suministros, sueldos y honorarios médicos, en un contexto en el que los costos se dispararon. Ejemplificó que solo en agua la institución paga ocho millones de pesos mensuales, cifra que consideró única en el país. “Esa agua no es para regar el pasto; es para el autoclave, la esterilización y la limpieza”, remarcó, señalando además que “ningún gobierno” buscó una solución al problema estructural del servicio en la zona norte.

El director sostuvo que la clínica cumple un rol clave en la región, con un promedio mensual de 1.000 consultas, 200 internaciones, 800 resonancias o tomografías y alrededor de 120 estudios de hemodinamia. “Me imagino que para la zona norte de Santa Cruz debe ser una proporción importante”, expresó.