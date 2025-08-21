“Es inconcebible lo que pasó con los jubilados”: fuerte crítica de Héctor Di Tulio a José Luis Garrido

En diálogo con Voces y Apuntes, Héctor Di Tulio cuestionó duramente el voto negativo del diputado nacional José Luis Garrido, quien se opuso al aumento de haberes y bonos para jubilados. El referente señaló que la decisión refleja la alineación política con el gobierno de Javier Milei y dejó un mensaje contundente a la sociedad.

En una entrevista realizada en los estudios de Voces y Apuntes, Héctor Di Tulio expresó su rechazo al voto del diputado José Luis Garrido, quien se convirtió en el único legislador santacruceño en oponerse al aumento de haberes y al bono de $110.000 para jubilados. “A mi juicio esto es muy grave. Yo le digo a este miserable que votó en contra de nuestros jubilados que diga cuánto cobra él. No existe ningún argumento para justificar esta inmoralidad”, sostuvo Di Tulio.

El entrevistado también cuestionó las prioridades del oficialismo nacional y provincial. “Está bien que se les saque las retenciones al campo, pero hay prioridades. Las prioridades son los jubilados, los discapacitados. No voten a los candidatos del partido SER”, expresó, en referencia al espacio político que lidera el gobernador Claudio Vidal.

Di Tulio aseguró que la postura de Garrido es un reflejo directo del alineamiento con el gobierno nacional. “Lo que está haciendo Claudio Vidal es rescatando soldados para que lleven adelante la gestión del presidente Milei. Es inconcebible lo que pasó ayer con los jubilados. Este gobierno claudica y entrega”, concluyó.