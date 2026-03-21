Equipos ministeriales recuperaron espacios públicos y áreas externas del HRRG

Con eje en el trabajo en territorio que impulsa el gobernador Claudio Vidal, la jornada intersectorial reunió a equipos de distintas áreas del Estado y de la comunidad para mejorar un espacio clave para los vecinos.

Trabajo conjunto en el territorio

La ministra de Gobierno, Belén Elmiger, junto al director ejecutivo del Hospital Regional Río Gallegos, Gastón Flores, encabezaron este sábado un operativo de puesta en valor en el principal centro sanitario de la capital provincial.

La jornada convocó a trabajadores de todos los ministerios, entes públicos y cooperativas, quienes desarrollaron tareas de limpieza, mantenimiento y ordenamiento tanto en el edificio central como en el anexo del nosocomio.

El objetivo fue mejorar las condiciones de salubridad y el entorno para los pacientes de Río Gallegos y del interior que asisten al hospital de alta complejidad.

Compromiso ciudadano y responsabilidad compartida

“Estamos acompañando al hospital en una jornada de limpieza exterior e interior; la idea es entender la necesidad de cuidar los espacios que usan todos los vecinos”, expresó la ministra Belén Elmiger.

En ese sentido, remarcó que estas acciones permiten anticipar trabajos de mayor envergadura, como reparaciones y pintura, y destacó la importancia del compromiso colectivo.

“Esto es un llamado a la responsabilidad de todos; sumamos un granito de arena para que el personal de limpieza pueda seguir con su trabajo cotidiano”, agregó.

Saneamiento y mejor funcionamiento del hospital

Por su parte, el director ejecutivo del hospital, Gastón Flores, destacó el impacto positivo de la jornada en la operatividad del establecimiento.

Además de tareas de limpieza y desmalezamiento, el operativo permitió retirar equipamiento en desuso, liberando espacios clave para la circulación y la logística interna.

“Estoy muy agradecido con esta convocatoria; todos venimos porque queremos dar una mano al hospital”, señaló.

Asimismo, para concluir remarcó el valor del trabajo conjunto entre organismos estatales, destacando que “todos los trabajadores han querido colaborar de manera voluntaria” para mejorar las condiciones del sistema público de salud.