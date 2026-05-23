EPADE 2026: Grandes actuaciones de los deportistas santacruceños

En el marco de los Juegos EPADE y aproximándose el cierre de esta instancia deportiva, la delegación santacruceña continúa concretando grandes actuaciones y resultados, en una jornada de acción en futbol, básquet, ciclismo y atletismo.

Durante este viernes 22 de mayo, se llevaron adelante distintas disciplinas en la que nuestros representantes dieron lo mejor y sobre todo levantaron con espíritu la bandera de Santa Cruz.

En Fútbol masculino y femenino, los equipos obtuvieron el quinto lugar, luego de haber vencido a Tierra del Fuego en ambos casos. Por otra parte, el Básquet femenino cerró una gran participación, quedando a un paso de las medallas, obteniendo finalmente el 4º puesto luego de caer ante Chubut por la mínima diferencia.

Por otra parte, el ciclismo culminó su participación en estos juegos, completando la prueba de relevos por equipos. Además, Atletismo y Handball también cerraron sus competencias, luego de jornadas de mucho esfuerzo y compromiso, obtenido el 6º y 4º puesto en atletismo femenino y masculino y en Handball, el 4º y 5º lugar en femenino y masculino.

La delegación de Santa Cruz, empieza a cerrar esta instancia habiendo demostrado en cada presentación su destreza y compromiso representado a la provincia en cada estadio, encuentro y desafío.

La participación en estas instancias son resultado de la inversión y compromiso del Gobierno Provincial, promoviendo el crecimiento y acompañamiento para con los jóvenes y el deporte de cada localidad; garantizando de manera integral la logística y trabajo que se realiza desde la Secretaría de Deporte, cómo parte de la gestión del gobernador Claudio Vidal.