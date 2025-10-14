EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Entrevista por el Mes de la Prevención del Cáncer de Mama

Compartir

En el marco del Mes de la Prevención del Cáncer de Mama, la Caja de Servicios Sociales comparte el testimonio de Estrella Oyarzo, afiliada que atravesó en dos oportunidades esta enfermedad y hoy elige contar su historia para acompañar a otras mujeres.

“No hay que tenerle miedo al cáncer, es curable. Lo principal es la actitud mental, la salud emocional y el acompañamiento”, expresa. Su mensaje resalta la importancia del apoyo familiar, del entorno médico y del acompañamiento institucional: “Recibí atención en todos los aspectos, psicológica y médica. La obra social estuvo presente, acompañándome en todo momento”.

La CSS promueve la realización de controles preventivos anuales: Consulta ginecológica, Papanicolaou (PAP) y Mamografía anual.

Cada historia como la de Estrella nos recuerda que la detección temprana salva vidas y que la salud también se construye con empatía y acompañamiento humano.

El testimonio completo puede verse en las redes oficiales de la Caja de Servicios Sociales.

Facebook: https://www.facebook.com/reel/1174585807876523

Instagram: https://www.instagram.com/reel/DPzF3xCjqd-/?igsh=ZTBiNHIwZjU5ejA2

YouTube: https://youtube.com/shorts/FSBakrOsxQI?feature=share

X:  https://x.com/css_santacruz/status/1978166059346677822 

Atención al Afiliado: 2966748122

Reclamos, Consultas y Agradecimientos: https://sigede.css.gov.ar/rca/

El Municipio de Río Gallegos realiza el simulacro electoral para personas con discapacidad

Embellecen exterior del vertedero municipal

Se viene el 3er. torneo “Darío Hernández”

También