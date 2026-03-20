Entregaron recursos tecnológicos en escuelas primarias de Gobernador Gregores

En el marco del Plan Provincial de Alfabetización Plen@, el Consejo Provincial de Educación concretó la entrega de tablets y libros a escuelas primarias de Gobernador Gregores, con el objetivo de acompañar el trabajo pedagógico y fortalecer las estrategias de alfabetización en las aulas.

La iniciativa forma parte de las políticas públicas que la cartera educativa impulsa para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones, asegurando que cada estudiante cuente con recursos pedagógicos que faciliten el desarrollo de la lectura, la escritura y la comprensión desde los primeros años de escolaridad.

En este sentido, la referente territorial de Alfabetización de Escuelas Alfa en Red, Liliana Buryaile, señaló que este miércoles 18 de marzo visitaron la Escuela Hogar Provincial Primaria N° 2, “Héroes de Malvinas” y la Escuela Provincial Primaria N° 18, donde realizaron la entrega de dispositivos tecnológicos y llevaron adelante propuestas pedagógicas orientadas a fomentar el encuentro y el intercambio en torno a la lectura.

En ese contexto, la directora de la EPP N° 18, Cristina Verónica Míguez, destacó la importancia de la visita y la entrega de materiales, señalando que la institución transita un año muy especial rumbo a su centenario. Indicó que recibieron tablets y libros que serán de gran utilidad para el trabajo en el aula y para los estudiantes, e invitó a la comunidad a acompañar el próximo 11 de agosto el aniversario de la escuela.

Por su parte, la docente de Educación Artística, Miriam Jerez, valoró la incorporación de los recursos, indicando que permitirán fortalecer el trabajo en las áreas de Lengua y Matemática, así como también fomentar la lectura a través de distintos materiales. Además, destacó que cada estudiante contará con un libro para leer y compartir, y que las tablets serán una herramienta clave para el trabajo grupal en el aula.

En tanto, docentes de la EHPP N° 2 remarcaron el impacto positivo de estos recursos en el proceso educativo, y señalaron que la incorporación de tablets y libros es de gran valor para la institución, ya que permite fortalecer el aprendizaje en lectura, escritura y cálculo, integrando también herramientas digitales que forman parte de la realidad cotidiana de los estudiantes.

De esta manera, la cartera educativa continúa impulsando acciones concretas que promueven la equidad educativa y el acceso a herramientas que acompañan las trayectorias escolares en toda la provincia.