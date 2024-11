Entrega de licencias a choferesas en el marco del programa “Las Mujeres Conducen”

En el marco del programa de promoción del empleo con perspectiva de género “Las Mujeres Conducen”, impulsado por el municipio a través de la Secretaría de Gobierno, el intendente Pablo Grasso entregó esta mañana veinte licencias y certificados de aprobación de la capacitación teórico-práctica.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Sara Delgado; el director de Administración de Tránsito, Paulo Ortiz; la directora de Políticas de Género, Viviana Caballero; instructores de Tránsito, familiares de las flamantes choferesas, y la diputada por 28 de Noviembre, Lorena Ponce.

Con respecto a las nuevas choferesas, el intendente Pablo Grasso señaló: “Nosotros lo que necesitamos y queremos es que esto no sea solamente un curso de unas horas, sino una capacitación que permita a la gente ver que no fue solo una tarea municipal, sino también un proceso que se trabajó en conjunto con la empresa. Por eso, no todas aprobaron”.

Luego, Grasso agradeció el impulso de la secretaria de Gobierno en esta actividad y mencionó la presencia de la diputada Lorena Ponce, quien busca llevar esta iniciativa a la localidad de 28 de Noviembre. Finalmente, el jefe comunal valoró el esfuerzo formativo y alentó a que el proceso continúe, involucrando tanto al sector público como al privado para generar oportunidades de empleo.

Por su parte, la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, expresó: “Con esta instancia queríamos generar una oportunidad para que cuando presenten un CV en una empresa, en minería, para conducir un taxi o colectivo, puedan acceder a una oportunidad laboral. Felicitaciones a todas”

Finalizado el acto, algunas de las nuevas choferesas compartieron sus experiencias. Romina Coñuecar comentó: “Me inscribí y aproveché la oportunidad. En mi caso, ya tenía algo de experiencia en camiones, así que estoy muy agradecida. Algunas pruebas fueron difíciles, pero lo superamos. Fue muy lindo el grupo, y los instructores y choferes nos acompañaron y enseñaron mucho. Ahora, a buscar trabajo como chofer de colectivo”.

En tanto, Rebeca Bareiro expresó: “Estoy muy feliz por la oportunidad que nos dio la municipalidad y contenta de tener el carnet. La experiencia fue hermosa; los primeros días sentí tensión al manejar estos vehículos. Agradezco la paciencia de los choferes de la empresa y de Tránsito. Ahora, a presentar mi CV en distintas empresas para conducir transporte de pasajeros”.