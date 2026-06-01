“Entre el Mar y la Estepa Pop Up”: emprendedores patagónicos exhiben sus productos

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa, dio inicio este sábado 30 de mayo al evento “Entre el Mar y la Estepa Pop Up”, que se desarrolla durante sábado y domingo en las instalaciones del Sindicato de Luz y Fuerza, con la participación de emprendedores y productores patagónicos que exhiben y comercializan sus productos de diseño., con el objetivo de generar oportunidades de visibilización y capacitación.

La secretaria de Estrategia y Gestión Operativa, Andrea Bayón, destacó la importancia de seguir impulsando espacios de encuentro para el sector emprendedor. “Este tipo de eventos permiten visibilizar el enorme trabajo que realizan los emprendedores de nuestra región y generar oportunidades para que puedan mostrar sus productos a toda la comunidad”, expresó.

Asimismo, remarcó que la propuesta trasciende el aspecto comercial y favorece la construcción de vínculos entre quienes forman parte del ecosistema emprendedor. “También se genera camaradería, intercambio de experiencias y la posibilidad de que los emprendedores se conozcan, compartan ideas y continúen creciendo juntos”, señaló.

En ese sentido, indicó que la gestión del intendente Pablo Carrizo viene acompañando iniciativas que fortalecen la producción local y regional, brindando espacios donde los emprendedores puedan desarrollar su actividad y ampliar sus oportunidades de comercialización.

La funcionaria también destacó la diversidad de propuestas presentes en el evento, que incluyen producciones artesanales, diseño, gastronomía y distintos rubros representativos de la identidad patagónica.

Finalmente, invitó a la comunidad a recorrer la muestra y acompañar a los emprendedores. “Queremos que los vecinos se acerquen, conozcan las propuestas y apoyen a quienes apuestan al trabajo y al desarrollo de nuestra región. Es una excelente oportunidad para descubrir productos de gran calidad elaborados por manos patagónicas”, concluyó.