Enero 2026: 7 de 10 empresarios PyME creen que debe declararse la Emergencia

La actividad económica de Santa Cruz inició el año profundizando su fase recesiva, registrando en enero una caída interanual del 9,9%. La variación intermensual desestacionalizada marcó un retroceso del 7,6%.

La serie histórica refleja una tendencia a la baja que se profundiza en el primer mes de 2026, consolidando una trayectoria contractiva que confirma la persistencia del ciclo recesivo y la ampliación de la brecha negativa en la comparación interanual, acumulando 7 meses consecutivos de variaciones negativas.

Reclamo de emergencia PyMEEl relevamiento de enero incorpora la consulta sobre la necesidad de declarar la Emergencia PyME en Santa Cruz, obteniendo un resultado concluyente: el 7 de cada 10 encuestados manifestó una posición afirmativa. Este pedido surge como respuesta técnica a la erosión de los márgenes de rentabilidad y la persistente presión fiscal que afecta la sostenibilidad operativa del sector privado provincial.

El inicio de 2026 presenta un escenario desafiante. Si bien sectores puntuales encontraron un alivio temporal en el turismo de cruceros y en las compras corporativas mineras, la tendencia general muestra una pérdida de volumen crítica frente al mismo periodo del año anterior.

El consumo doméstico se encuentra muy debilitado por la pérdida de poder adquisitivo, el estancamiento de los sueldos y el aumento sostenido de los costos operativos y de serviciosDesempeño sectorialEl análisis desagregado expone una realidad dispar, aunque mayoritariamente negativa, donde solo un rubro logró sostener números positivos en la comparación anual.

El rubro de Alimentos y Bebidas fue el sector más golpeado, con una caída interanual del 16,8% y un desplome mensual del 14%. Los comercios reportan que los clientes priorizan lo esencial ante el encarecimiento de la carne y las bebidas.

La estacionalidad de verano y las vacaciones de los residentes impactaron negativamente en la circulación local. Calzado, Indumentaria y Textiles sufrió una caída interanual del 9,8%. Lo más alarmante fue el descenso intermensual del 15,5%, marcando un abrupto final a la temporada de ventas de fin de año.

La competencia de importaciones y plataformas digitales, combinada con la falta de liquidez de los clientes, coloca a muchos locales ante el riesgo de cierre. Farmacia y Perfumería evidenció un comportamiento atípico. Aunque cayó 6% interanual, logró un repunte mensual del 3,9%. Este fenómeno se explica por el turismo de cruceros y por los residentes que no salieron de vacaciones, sosteniendo la demanda de productos de cuidado personal y medicamentos.

Ferreterías, Construcción, Bazar, Hogar y Muebles fue el único rubro con variación interanual positiva (+0,5%), aunque cayó 1,5% respecto al mes anterior. La imposibilidad de vacacionar llevó a muchas familias a invertir en mantenimiento del hogar, sumado a una reactivación de compras para campañas de exploración minera que compensó la parálisis de la obra pública. Por su parte, servicios registró una contracción interanual del 15,6% y mensual del 12,2%.

Los prestadores describen una “recesión del turismo nacional” y denuncian una presión fiscal asfixiante, sumada a la competencia desleal de actores informales. La actividad económica regional mermada también afectó la demanda corporativa.

Clima de negocios Respecto a la situación actual de la actividad económica, el 39% afirma que su empresa está peor que hace un año, mientras que un 44,8% indica que se mantuvo. La inversión se encuentra frenada, con un 46,7% de los empresarios manifestando que no es un buen momento para invertir.Sin embargo, las expectativas a futuro mantienen un sesgo optimista: el 66,7% espera que la situación de su empresa mejore dentro de un año, apostando a una eventual recuperación del mercado interno y la estabilización macroeconómica.

Sobre el IPAEEl Índice Provincial de Actividad Económica (IPAE) es un instrumento estadístico creado por la Federación Económica de Santa Cruz con el fin de contar con una medida propia y sistemática de la dinámica comercial y de servicios en la provincia.

Surge de la necesidad de disponer de información subnacional confiable, ya que los indicadores nacionales no reflejan de manera adecuada las particularidades de economías regionales con estructuras comerciales más atomizadas y territoriales, como es el caso de Santa Cruz.

La construcción del IPAE comenzó a inicios de 2025, tomando diciembre 2023 como mes base (base = 100). Durante dos meses se realizaron pruebas de campo, simulaciones y ajustes metodológicos para calibrar el indicador.

A partir de agosto de 2025 se publica mensualmente con alcance provincial y cobertura de los principales rubros de actividad.

La metodología utilizada combina datos históricos y encuestas a comercios formales, con ponderación por localidad y rama de actividad, garantizando representatividad dentro de los márgenes de un diseño no probabilístico.El objetivo central del IPAE es medir la evolución de las ventas de comercios y servicios con especial foco en las pequeñas y medianas empresas, generando información de alta frecuencia para la toma de decisiones tanto en el sector público como en el privado.

El índice permite observar variaciones interanuales y mensuales, identificar tendencias de consumo y construir series estadísticas replicables que fortalecen la capacidad analítica a nivel provincial. En su diseño se contemplaron estándares internacionales de organismos como Naciones Unidas, FMI, Eurostat y OCDE para la elaboración de indicadores de corto plazo, lo que aporta robustez conceptual y comparabilidad metodológica.

La cobertura sectorial del índice abarca cinco rubros estratégicos: alimentos y bebidas; ferreterías, construcción, bazar, hogar y muebles; farmacias y perfumerías; e indumentaria, calzado y textiles; y Servicios.

Estos sectores fueron seleccionados por su peso en el consumo de los hogares, su presencia territorial y su continuidad histórica, lo que permite capturar la dinámica de la demanda interna provincial. De esta manera, el IPAE se constituye en una herramienta clave para comprender el comportamiento de la economía santacruceña, cubrir vacíos de información oficial y ofrecer un insumo confiable para cámaras empresariales, gobiernos locales, actores institucionales y medios especializados.