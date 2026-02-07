Energía Santa Cruz: articulación y trabajo conjunto para mejorar la atención a la comunidad

Este viernes, en instalaciones de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), se llevó adelante una reunión de trabajo del Programa Provincial Energía Santa Cruz, con el objetivo de fortalecer la articulación entre los organismos que lo integran y avanzar en una atención más eficiente para la comunidad.

Participaron del encuentro la directora del Programa Energético, Melanie Van Thienen; la directora de Instituciones y Organizaciones Sociales, Claudia Quinchaman, en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Igualdad e Integración; el gerente Provincial Comercial de Distrigas S.A., Maximiliano Bistritsky; y la subgerente Comercial Provincial de SPSE, Silvia Millapel.

Durante la jornada se realizó un repaso del trabajo desarrollado a lo largo del año 2025 y se avanzó en la unificación de criterios operativos vinculados a la atención al usuario y a la aplicación de la escala tarifaria a nivel nacional, en el marco del nuevo Régimen de Subsidio Energético Focalizado (SEF) impulsado por el Gobierno Nacional.

En este sentido, Van Thienen destacó que, dentro de la agenda de trabajo para el presente año, se apunta a fortalecer pautas de acción unificadas entre los organismos que conforman el programa tripartito provincial, poniendo el foco en la agilización de los procesos de atención, el alcance a organizaciones sociales y la ampliación de la cobertura territorial en toda la provincia.

Estas acciones se enmarcan en la política de gestión impulsada por el Gobernador Claudio Vidal y la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, orientada a garantizar el acceso equitativo a los servicios esenciales y a consolidar un Estado presente, cercano y articulado con la comunidad.