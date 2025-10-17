El dato surge de los resultados de la consultora Trespuntozero que, en 2023, acertó con exactitud el triunfo del actual gobernador. La medición se hizo en toda la provincia y da ganador al espacio de Fuerza Santacruceña, con un posible cuarto lugar para el oficialismo.



La consultora Trespountozero realizó una amplia encuesta en todo el distrito provincial, en la que evaluaron clima sociopolítico, evaluación de la gestión nacional y provincial, imagen de dirigentes e intención de voto.



En cuanto a la imagen que los santacruceños tienen del gobierno de Javier Milei, esta resulta negativa. El 54,5% respondió que es “mala” o “muy mala”.



Para el caso de la gestión de Claudio Vidal, la caída es mayor: el 59;6% dice que la gestión del gobernador es “mala” o “muy mala” y apenas el 6,0% dijo estar conforme.



Entre los encuestados que reconocieron haber votado a Claudio Vidal en 2023, el 45,4% dice que la gestión es de mala a muy mala y cuando se pide justificar la desaprobación, responden que no se cumplieron las promesas de campaña.



En efecto el 48,3% dice Vidal que “no cumplió” sus promesas, el 35% que “intenta, pero no lo logra” y apenas el 9.2 % dice que “está cumpliendo”.



Entre los temas que más se repiten está que su gobierno no cumplió con mejorar el salario del sector público (27,7%) y el que no mejor a la educación (12,8%), además de no haber generado empleo como dijo que haría (18,3%).



Desempleo, educación y corrupción encabezan el ranking de problemas a resolver según los encuestados, seguido por salarios atrasados, salud y pobreza, entre otros.



En cuanto al desempleo, vale decir que fue la principal preocupación para el 42,6% de quienes votaron a Sergio Massa para presidente, pero también para el 30,3% de quienes votaron a Javier Milei.





Vidal y Milei, un solo corazón



El informe realizado por la consultora que en las últimas elecciones vaticinó con certeza el margen por el cual Claudio Vidal le ganó a Pablo Grasso, evaluó el impacto de la relación entre el gobernador y el presidente.



Más de la mitad de los santacruceños desaprueba la relación de Vidal con Milei. Solo el 18% de los que votaron a Vidal aprueban la sintonía fina.



Estos resultados guardan relación con que Milei tiene el 56% de imagen negativa, solo superado por Mauricio Macri, con el 66.8% de desaprobación.



Peor que antes



El 66,3% dice que está igual de mal que antes o peor contra el 28,6% que dijo estar mejor o igual de bien.



En cuanto a las expectativas, el 49,6% respondió que dentro de un año no cree que las cosas mejoren con este rumbo.



En cuanto a las ganas de la gente de participar de estas elecciones, el 69.9% de los encuestados dijo que irá a votar, lo que coincide con la tendencia que marcó la elección de la Provincia de Buenos Aires.



Los más decididos a votar son quienes votaron peronismo en las últimas elecciones y a nivel general, el grupo de 30 y los 50 años y los argumentos más recurrentes fueron aquellos vinculados a la defensa de la democracia.



El cura al Congreso



Pero sin dudas, la conclusión más relevante del análisis electoral de Trespuntozero es que el sacerdote Juan Carlos Molina se impone como el más votado para el próximo 26 de octubre, superando el 32%, seguido por Jairo Guzmán, dejando en un tercer lugar al candidato oficialista, Daniel Álvarez. Atrás le siguen Leonardo Roquel y Pedro Muñoz.



El escándalo de la Suizo



Para finalizar, la encuesta midió el impacto del escandalo de la compra de medicamentos por alrededor de $30 mil millones que salieron de la Caja de Servicios Sociales a favor de la empresa investigada por sobornos a Karina Milei.



Mas del 65% de los encuestados estaba informado sobre el escándalo y el 63 % de ese total cree que se trató de un negocio irregular y un hecho de corrupción. Apenas el 19,5 % piensa que Santa Cruz hizo una compra típica.