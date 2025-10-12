Encuentro por el Día Mundial de la Salud Mental

Este sábado se realizó el encuentro con la participación de todas las instituciones locales públicas y privadas comprometidas con la temática. Hubo actividades destinadas a visibilizar la importancia de la salud mental y de fortalecer el trabajo en conjunto de todos los sectores involucrados.

La propuesta incluyó disertaciones, talleres participativos y actividades recreativas, pensadas para todo público. Bajo el lema “Todas las instituciones en un mismo lugar”, el evento se llevó a cabo en el gimnasio Daniela González.

En representación de la Municipalidad, participó la Secretaría de Infancias y Adolescencias. La Lic. en psicología Nellmar Blanco destacó que “la salud abarca todas las edades, desde que nacemos hasta mayores. Desde la Secretaría hacemos recordar que nuestros niños y adolescentes merecen una adecuada salud mental, esto abarca al hogar, la escuela y la comunidad”.

En el contacto directo, se brindaron informes de la línea 102 para recepcionar denuncias por vulneración de derechos de niños y adolescentes. “Estamos para ofrecer la ayuda que necesite la población infanto juvenil. Se pueden acercar para preguntar y asesorarse a dónde recurrir en cuestiones de vulneración de derechos y de salud”.