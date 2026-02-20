Encuentro interinstitucional para fortalecer políticas en el ámbito penitenciario

Autoridades provinciales acordaron fortalecer la articulación interinstitucional y avanzar en estrategias conjuntas para optimizar las intervenciones y la reinserción social en el ámbito penitenciario.

Este jueves se llevó adelante una reunión de trabajo entre la Secretaría de Estado de Políticas de Igualdad e Integración y el Servicio Penitenciario Provincial, con el objetivo de consolidar una agenda conjunta orientada a fortalecer las intervenciones en el contexto de encierro.

La iniciativa se enmarca en las políticas públicas que impulsa el Gobierno de Claudio Vidal y en la gestión de la ministra de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Luisa Cárdenas, que promueven abordajes integrales con perspectiva de derechos humanos y una sólida articulación interinstitucional.

Durante la jornada se avanzó en la construcción de una agenda de trabajo conjunta que contempla instancias de capacitación para los equipos técnicos, la actualización de reclamos recepcionados por organismos competentes y el diseño de estrategias orientadas a fortalecer los procesos de reinserción social.

Asimismo, se acordó conformar una mesa interinstitucional permanente para optimizar la coordinación entre áreas, reforzar herramientas de intervención ante situaciones complejas y consolidar dispositivos que favorezcan la inclusión, la formación y la prevención de violencias.

Del encuentro participaron el Prefecto Jorge Casarini, Subdirector Ejecutivo; el Subprefecto José Ricardo Obando, Director General de Establecimientos Penitenciarios; la Lic. Elva Barboza, Oficial Directora Social de la Dirección de Reinserción Social; el Subprefecto Martí Aire Flores, Director de la Dirección General de Reinserción Social; y el subsecretario de Políticas de Promoción y Protección de Derechos Humanos, Lic. Rubén Fernández.

Desde los organismos participantes remarcaron que estos espacios de articulación son fundamentales para consolidar políticas públicas sostenidas, con eje en el respeto de los derechos fundamentales y el fortalecimiento institucional en toda la provincia.