Encuentro de skate reunió a escuelas de la región en Cañadón Seco

Cañadón Seco fue escenario el sábado 20 de septiembre de un encuentro de skate que convocó a más de 50 competidores de distintas localidades de la zona. La actividad se desarrolló en la Pista de los Pibes y reunió a las escuelas Virtu, de Cañadón Seco, dirigida por el profesor Lucas Gómez, y Skatevizio, de Caleta Olivia, a cargo del profesor Maximiliano Trigo.

La jornada, que comenzó a las 14 horas, contó con la participación de niños, adolescentes y adultos provenientes de Pico Truncado, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia y la localidad anfitriona. El evento se consolidó como un espacio de intercambio deportivo y cultural, promoviendo la integración de la comunidad en torno a esta disciplina urbana.

En el marco de la competencia, se disputaron pruebas en dos categorías. En +16/20 el ganador fue Leonel Bordon, de Pico Truncado, seguido por Martiniano Zanino, de Caleta Olivia, y Ezequiel Cisneros, también de Pico Truncado. En +21, el primer puesto fue para Leandro Salgado, de Comodoro Rivadavia, mientras que Felipe Delgado, de Caleta Olivia, se quedó con el segundo lugar y Enzo Mansilla, de Pico Truncado, completó el podio.

Desde la Comisión de Fomento de Cañadón Seco destacaron la importancia de este tipo de iniciativas, subrayando que el deporte, además de generar integración, constituye una herramienta de transformación social que fortalece a la comunidad.