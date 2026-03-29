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Encuentro de fútbol infantil en el Complejo Municipal “Ing. Knudsen”

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Este sábado 28 de marzo, la escuela municipal “Malvinas Argentinas”, organizó una entretenida jornada de deporte, recreación e integración, reuniendo a una gran cantidad de niñas y niños y consolidando el trabajo de la institución en lo que respecta a formación en la disciplina.

La jornada reunió a equipos invitados como la escuelita Los Sureños y Olimpia, con el objetivo de generar espacios de juego para los más pequeños, y preparación de cara al inicio del tradicional Torneo Pibes.

Matías Rivas, profesor de la escuela “Malvinas Argentinas”, destalló que el encuentro reunió a aproximadamente 60 niños, distribuidos en distintas categorías que abarcan desde 2014 hasta 2021 y destacó la importancia de promover estas instancias como parte del proceso formativo. “La idea es que los chicos jueguen, que se diviertan, aprendan y que el acompañamiento de la familia sea también parte”, expresó.

Finalmente, hizo extensiva la invitación para quienes quieran sumarse a la escuela de fútbol infantil, la cual desarrolla sus actividades en el Complejo Municipal “Ing. Knudsen” los días lunes, miércoles y viernes de 14:00 a 16:00 horas, y los días martes y jueves de 09:00 a 12:00 horas.

El municipio dio inicio a una nueva propuesta de formación gratuita.

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