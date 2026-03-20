“En Santa Cruz tenemos un horizonte productivo claro” afirmó Claudio Vidal

Petróleo, minería, agro y Santa Cruz Puede, son algunos de los pilares. En rueda de prensa, el gobernador remarcó que el futuro económico de Santa Cruz no pasa por el Estado, sino por la diversificación productiva.

El gobernador Claudio Vidal planteó un cambio de rumbo para la economía de Santa Cruz, con una fuerte apuesta a la producción en sectores clave como petróleo, gas, minería y agro, junto al desarrollo de la empresa estatal Santa Cruz Puede. “Lamentablemente durante años nos dijeron que todo lo tenía que hacer el Estado y este colapsó. Ese no es el camino”.

Vidal planteó con claridad la necesidad de avanzar hacia una reconversión productiva en Santa Cruz, dejando atrás un modelo basado casi exclusivamente en la dependencia del Estado.

“Realmente este gobierno tiene una mirada muy productiva”, afirmó, al tiempo que pidió paciencia frente a un proceso que no tendrá resultados inmediatos.

“Algunas cosas seguramente no van a generar efecto inmediato, pero en algunos años, en 5 o 6 años, cuando vean que pequeños proyectos se convirtieron en proyectos enormes que generan empleo y que hacen un gran aporte a la economía provincial, se van a dar cuenta que no estábamos cerrados”, sostuvo.

Minería: nuevos recursos y búsqueda de inversiones

En esa línea, Vidal destacó el trabajo de Fomicruz en exploración minera, que permitió identificar importantes recursos.

“En un 7% de un yacimiento de 100 mil hectáreas ya certificamos 10.000 toneladas de uranio, 50.000 de vanadio y tierras raras”, detalló.

El paso siguiente será atraer inversiones: “Estamos yendo al mercado nacional e internacional en busca de inversores que quieran desarrollar estos recursos”.

También resaltó el acuerdo con Newmont: “Es un acuerdo fabuloso, de 380 millones de dólares para extender la vida útil del yacimiento por 10 años”.

Agro: primeros pasos hacia la diversificación

El mandatario remarcó que la provincia comenzó a desarrollar una política agroproductiva, un área históricamente relegada.

“Dimos un gran paso con la producción de avena, trigo y arveja. Probamos distintas genéticas de maíz en Perito Moreno”, explicó.

Y adelantó: “Este año vamos a comenzar con la siembra de 200 hectáreas más”.

Santa Cruz Puede: el rol del Estado productivo

Vidal también puso en valor el crecimiento de la empresa estatal Santa Cruz Puede como herramienta para generar actividad económica.

“Es una empresa pensada desde el Estado provincial con una dirección muy eficiente que encara distintos proyectos”, indicó.

Entre los desarrollos mencionó:

Construccion de viviendas sociales

Producción de medallones de merluza ya presentes en supermercados de todo el país

Control de parques

Fabricación de insumos



“Hasta hacemos cajones fúnebres que antes el Estado pagaba cuatro veces más”, ejemplificó.

Crítica al modelo anterior y necesidad de cambio

El gobernador fue crítico con el esquema histórico de la provincia. “Hay algo que se hizo muy mal en esta provincia: era todo el Estado y el Estado colapsó lamentablemente. Hoy no tiene cómo soportar tanta demanda”, señaló.

Y vinculó la situación actual con el contexto nacional: “Hay menos consumo, menos recaudación y por lo tanto menos recursos para distribuir a las provincias”.

En el tramo final, Vidal insistió en la necesidad de sostener el rumbo pese a las complicaciones. “La situación es difícil, es compleja, son momentos delicados, pero lo que no nos podemos permitir es claudicar”, afirmó.

También cuestionó las críticas: “Hay mucha gente hablando, muchas cosas basadas en mentiras, poniendo palos en la rueda”.

Y cerró con una definición que sintetiza su enfoque de gestión: “Nosotros, en vez de salir a responder, nos ponemos a trabajar. Seguimos trabajando. Es un momento difícil, pero vamos a salir adelante. Hay que tener paciencia”.