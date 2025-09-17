“En Santa Cruz hay hambre, miedo y persecución”, advirtió Juan Carlos Molina

El candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, Juan Carlos Molina, aseguró que en distintos puntos de la provincia la principal demanda de la población es el hambre, además de la falta de empleo y salarios insuficientes. También señaló que existe temor entre los vecinos por posibles represalias políticas.

En diálogo con el programa Voces y Apuntes, Juan Carlos Molina, candidato a diputado nacional por Fuerza Santacruceña, trazó un duro panorama sobre la situación social y económica de la provincia.

“Lo primero es tomar contacto con la gente, es mirarnos, es abrazarnos, y una palabra que me llama mucho la atención es que hay hambre. La escuché en Tres Lagos, en El Chaltén, en Calafate, en Río Turbio, y donde más sonó fue en Piedrabuena y Puerto Santa Cruz en la zona centro”, afirmó.

Molina remarcó que muchas localidades atraviesan esta situación debido a la falta de las represas prometidas, que iban a generar empleo. Además, advirtió sobre los bajos salarios en comparación con el costo de vida: “Algunos ganan $300.000, pero con lo que valen los servicios y los alquileres, o trabajás para pagar el alquiler o para comer”.

El candidato también apuntó a un clima de persecución y temor político: “La gente tiene miedo. No te ponen un like en Facebook porque temen que los echen. Lo he vivido en carne propia”.

Asimismo, llamó a recuperar el sentido de comunidad y la cercanía entre vecinos: “Estamos viviendo en una sociedad donde somos indiferentes al otro, donde no nos importa y todo es rápido. Santa Cruz es un reflejo de lo que vive el país. La gente necesita volver a ser comunidad”.

Finalmente, describió un escenario crítico para la producción y el empleo: “Está destruida la industria, está destruido el comercio, el pequeño emprendedor y la familia”.