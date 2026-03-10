En Nueva York: Vidal participa del encuentro organizado por JPMorgan junto a otros gobernadores

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, participa en la ciudad de Nueva York del encuentro organizado por JPMorgan Chase, en el marco de la agenda internacional que se desarrolla durante la Argentina Week 2026.

Durante la actividad también expone el presidente de la Nación, Javier Milei, ante referentes del sistema financiero internacional, fondos de inversión y empresarios que siguen de cerca las oportunidades económicas del país.

En su presentación, el mandatario nacional planteará los principales ejes del rumbo económico del Gobierno argentino, enfocados en la estabilización macroeconómica, la reducción del gasto público, las reformas estructurales del Estado y la generación de condiciones para atraer inversiones privadas en sectores estratégicos como energía, minería, infraestructura y tecnología.

En este espacio, Vidal se encuentra junto a otros gobernadores argentinos participando de las distintas actividades previstas, donde se analizan perspectivas económicas y oportunidades de inversión vinculadas al desarrollo productivo del país.

La presencia del mandatario santacruceño forma parte de la agenda de trabajo que la provincia lleva adelante en Nueva York con el objetivo de presentar el potencial de Santa Cruz en sectores estratégicos como la energía, la minería y el desarrollo productivo, y fortalecer los vínculos con actores del ámbito económico internacional.